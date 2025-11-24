Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor - Son Dakika
Yaşam

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

24.11.2025 01:21
İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 2 aydır suların kirli akması vatandaşların tepkisine neden oldu. Tepkilerin ardından açıklama yapan İSKİ, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen çalışmalar nedeniyle su renginde geçici bulanıklık olduğunu belirtti.

İstanbul'da son zamanlarda musluklardan akan kirli sular vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, duruma en kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.

İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 2 ay boyunca kesilen suların geldiğinde kirli bir şekilde akması vatandaşların tepkisine neden oldu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Durumu videoya çekerek tepkisini dile getiren bir vatandaş, yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını beklediğini belirtti.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın ilgili, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup, kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır" denildi.

Kaynak: İHA

