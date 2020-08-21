İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ ZAMMI YİNE BELİRLENEMEDİ- 1 - Son Dakika

İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ ZAMMI YİNE BELİRLENEMEDİ- 1

21 Eylül'e kısa süre kala UKOME'de yapılan ikinci toplantıda da okul servislerine zam oranı belirlenemedi.

21 Eylül'e kısa süre kala UKOME'de yapılan ikinci toplantıda da okul servislerine zam oranı belirlenemedi.

Komisyonun yüzde 11,16'lık teklifine karşı çıkan servisçiler yüzde 33,15 zam istedi.

İstanbul Servis Araçları Odası Başkanı Hamza Öztürk,

"Seyreltilmiş eğitim dönemi zaten bizim için bir facia olacaktır. Öyle bir dönemde servis taşımacılığı yok gibi bir şey olacak. Bu rakamlara 5 tane öğrenci falan taşınmaz"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul, (DHA) - İSTANBUL'da okul servislerine yapılacak zam oranı UKOME'de yapılan ikinci toplantıda da belirlenemedi. Komisyonda yüzde 11,16 teklifi sunulurken servisçiler yüzde 33,15 istedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle erken tarihte kapanan okulların açılıp açılmayacağı, öğrenci ve veliler için uzun zamandır merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ise 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitime, 21 Eylül'de ise kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanacak. Yüz yüze eğitimin başlaması haberi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında servis ücretlerinin ne kadar olacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz ay gerçekleşen UKOME toplantısında tartışılan "Okul Servis Ücret tarifesi Düzenlemesi Teklifi" alt komisyona gönderilmişti. Bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısında teklif yeniden görüşüldü. İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İSTESOB)'nin yüzde 33,15'lik zam teklifine karşılık alt komisyon kararı ile sunulan yüzde 11,16'lık zam teklifine, servisçilerden itiraz geldi. Uzun süren tartışmalar sonucunda teklifin bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmesine karar verildi.

'BU ORANDA ZAM YAPILIRSA İSTANBUL'DA ÇALIŞACAK SERVİS BULAMAYACAKLAR"

İstanbul Servis Araçları Odası Başkanı Hamza Öztürk, 'Yüzde 33 zam isterken, sevgili komisyon başkanımız ve üyeleri sürekli akaryakıt şu kadar kaybetti diyor. Herkes evine bir şeyler götürürken, servis camiası 13 Mart'tan bu yana evine hiçbir şey götüremedi. . Biz çalışmadığımız halde trafik sigortalarımızı, kaskolarımızı, bandrollerimizi yaptırdık. Çalışmadığımız halde Motorlu Taşıtlar Vergisi ödedik. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz, devlet kademesinde çalışıp da mağdur olan ne işçi var, ne memur. Özel sektörde sayın cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra işine son verilen kimse yok. Biz burada vergi mükellefiyiz, esnafız, aracımız var. Hiçbir kredi ya da destekten yararlanamıyoruz. Biz hizmet ediyoruz, en azından asgari ücret kadar evimize ekmek götürmenin peşindeyiz. Çok net söylüyorum, bu bir tehdit değil. Önümüzdeki günlerde, teklif edilen oranda zam gelirse İstanbul'da çalışacak servis aracı bulamayacaklar" şeklinde konuştu.

'ÖZEL OKULLARIN TOPLADIĞI PARALARIN HESABINI SERVİSÇİLERDEN SORMAYIN"

'Pandemi döneminde peşin alınan servis ücretlerinin hesabı özel okullara sorulmalı' ifadelerini kullanan Öztürk, ? 'Servisçiler fazla ücreti geri ödesin' diye yazılı ve görsel basında çok fazla haber yer aldı. Çok net söylüyorum, İstanbul'da servisçiler aylık bazda para toplarlar. Yıllık bazda para toplayan 1 tane bile servisçi yoktur. Özel okulların toplandığı servis paralarının hesabını, kimse servisçilerden sormasın. Biz tabiri caizse, günah keçisi değiliz. Biz verdiğimiz hizmetin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

'SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM DÖNEMİ BİZİM İÇİN FACİA OLACAKTIR"

Seyreltilmiş eğitim döneminin servisçiler için facia olacağını dile getiren Öztürk, 'Belki salgın devam edecek, belki seyreltilmiş eğitim modeline geçilecek. O zaman da yapılacak tek bir şey var. biz bugün 270 lirayı 290'a çıkaralım diye uğraşırken, o zaman öğrenci taşıyacak araba bulamayacağız. Çünkü ne velilerimizin önerdiği rakamlar bizleri tatmin edecek ne de bizim verdiğimiz talepleri yerine getirecekler. Salgın döneminde şehirlerarası ulaşım yasağı kalktığında Ulaştırma Bakanlığı bir tarife çıkarmıştı. Şehirlerarası yolculuklarda belirli rakamlar koymuştu ve bu rakamlar normal tarifenin tam 2 misliydi. Farklı uygulamaları biz asla kabul etmiyoruz. Seyreltilmiş eğitim dönemi zaten bizim için bir facia olacaktır. Öyle bir dönemde servis taşımacılığı yok gibi bir şey olacak. Bu rakamlara 5 tane öğrenci falan taşınmaz. Bir iki gün taşıyıp, servisçinin yatması da söz konusu değil, bir araba bir yere bağlandığında belli bir süre çalışmak zorunda" şeklinde konuştu.

'HER TÜRLÜ HAZIRLIĞI YAPTIK"

"Servislerde yeni dönem nasıl olacak" sorusuna ise Hamza Öztürk, "Biz servis araçları odası olarak her türlü hazırlığı yaptık. Araçlarımızı dezenfekte ettik, maskesiz araca binilmez etiketlerini yapıştırdık, dezenfektan aparatlarımızı koyduk. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kural tabelasını astık. Hatta bazı meslektaşlarımız ateş ölçere kadar hazırladır. Öğrencilerimiz sene başında hangi koltuğa oturursa, okul kapanana kadar o koltukta seyahat edecek diye kurallar aldık. Her gün oda merkezi ve şubelerimizde, araçlarımızı dezenfekte etmeye devam edeceğiz" diye yanıt verdi.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ ZAMMI YİNE BELİRLENEMEDİ- 1

Hamza Öztürk, İstanbul, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ ZAMMI YİNE BELİRLENEMEDİ- 1 - Son Dakika
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