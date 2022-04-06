İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu

06.04.2022 13:12
İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu

İSTANBUL'da taşınan tozlar yağmurla birlikte çamur olarak yağdı.

İSTANBUL'da taşınan tozlar yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Araçları çamura bürünen sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tutarken yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte toz taşınması nedeniyle çamur yağdı. Kadıköy ve Maltepe'de birçok vatandaş park yerlerindeki araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Tozun etkisini yitirmesi ve yağmurun da sona ermesiyle birçok sürücü oto yıkamacılara akın etti. Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

Kadıköy'de oto yıkama sahibi Yunus Aslan "Dün yağan yağmur ve tozdan dolayı araçları çamur olan sürücüler geldi. Yıkamamızda yer kalmadı diyebiliriz yoğunluktan. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Araçların camlarından dışarısı gözükmüyor. Yoğunluk sabah 08.00'den beri böyle. Muhtemelen akşama kadar böyle devam eder" diye konuştu. Aracını yıkamaya getiren Hüseyin Turgut "Yağan çamur var yıkatmaya getirdim. Ama çok yoğunluk var. Silecek ile yıkamaya çalıştım ama fayda etmedi. Sıradayım bekliyorum" dedi.

Maltepe'de yoğunluk nedeniyle aracını yıkatamayan Sefa Kocaağa, "Dün gece çamur yağmış. Sabah kalktığımda böyleydi. Spora gelmiştim. O arada getireyim dedim. Sıra varmış. Yer bulamadım. Yarın getireceğim" şeklinde konuştu.


- İstanbul
İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu
İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu
İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu
İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu - Son Dakika


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