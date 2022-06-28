Otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp böyle dans ettiler - Son Dakika
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Otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp böyle dans ettiler

28.06.2022 15:28

Otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp böyle dans ettiler 1'i kadın iki gencin hem kendi can güvenliklerini ve hem de trafiği tehlikeye attığı anlar kamaraya yansıdı Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans eden 1'i kadın 2 genç, hem kendi...

Otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp böyle dans ettiler

1'i kadın iki gencin hem kendi can güvenliklerini ve hem de trafiği tehlikeye attığı anlar kamaraya yansıdı

İSTANBUL - Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans eden 1'i kadın 2 genç, hem kendi can güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafiği tehlikeye atan görüntü geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kennedy Caddesi'nde kaydedildi. İddialara göre, Zeytinburnu istikametine seyir halinde olan 42 ALC 007 plakalı otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans eden 1'i kadın 2 genç, hem kendi can güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attı.

Gençlerin tehlikeli şovunu gören bir başka sürücü de o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Kendilerini görüntüleyen sürücüyü fark eden kadının attığı çığlık, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp böyle dans ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp böyle dans ettiler - Son Dakika
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