İstanbul'da Oylar Yeniden Sayılmalı"
1 saat önce
HÜDAPAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, İstanbul'da seçim sonuçlarına şaibe düştüğünü, bu nedenle oyların yeniden sayılması gerektiğini belirtti.
HÜDAPAR İstanbul
İl Başkanı Erdal Elibüyük, İstanbul'da seçim sonuçlarına şaibe düştüğünü, bu nedenle oyların yeniden sayılması gerektiğini belirtti.
Elibüyük, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul'da seçim sonuçlarına şaibe düşmüştür. Bu saatten sonra mevcut sonuç tatmin edici olmayacaktır. Halkın iradesini hiçe sayan bir seçim, sonucu ne olursa olsun kazanılmış bir hak değildir. İstanbul'da oylar yeniden sayılmalı, gerekirse sayım canlı olarak yayınlanmalıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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