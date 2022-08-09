İstanbul'da hanutçuluk, dilencilik ve işportacılık yapanlara yönelik denetim - Son Dakika
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İstanbul'da hanutçuluk, dilencilik ve işportacılık yapanlara yönelik denetim

09.08.2022 15:18
İstanbul'da hanutçuluk, dilencilik ve işportacılık yapanlara yönelik denetim

İstanbul'da özellikle turistik yerlerde hanutçuluk, dilencilik ve işportacılık yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda kişiye ceza uygulandı.

İstanbul'da özellikle turistik yerlerde hanutçuluk, dilencilik ve işportacılık yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda kişiye ceza uygulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aksaray, Sultanahmet ve Beyazıt'ta turistlerin ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetim yapıldı.

Turistik bölgelerde hanutçuluk, dilencilik ve işportacılık yaparak çevreye rahatsızlık veren bazı kişileri gözaltına alan ekipler, bu kişilere cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin bu kapsamdaki denetimlerinin sıklıkla devam edeceği bildirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanahmet, İstanbul, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da hanutçuluk, dilencilik ve işportacılık yapanlara yönelik denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da hanutçuluk, dilencilik ve işportacılık yapanlara yönelik denetim - Son Dakika
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