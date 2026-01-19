İstanbul'da Özgür Gazze Boykot Marketi Açıldı

İsrail'e destek verdiği tespit edilen markalara karşı başlatılan boykot hareketi kapsamında, siyonizimle ilişkilendirilen hiçbir ürünün satılmadığı İstanbul'un ilk boykot marketi "Free Gazza" (Özgür Gazze) hizmete açıldı.

Beylikdüzü ilçesinde geçen ay faaliyete geçen Free Gazza'nın müdürü Naile Aktaş ile çalışanlardan Muhammed İnan, AA muhabirine, marketin kuruluş süreci ve gördüğü ilgiyi anlattı.

Aktaş, marketin, yerli ve milli olmanın öneminin daha iyi kavrandığı bir dönemde açıldığını belirterek, "Free Gazza Market, zulmün başladığı dönemde biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüz noktada bari onların ürünlerini almayalım, onların paralarını keselim, kısalım dediğimiz noktada tamamen yerli ve milli olmanın önemini bir kez daha bize hatırlatan bir düşünce olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Marketin çok sayıda hissedarı bulunduğunu aktaran Aktaş, "Ayşe Hanım'ın, Fatma Hanım'ın, Mehmet Bey'in, Ahmet Bey'in hisseleriyle, 'Küçük yüzüklerim var, çeyreklerim var, altınlarım var' diyenler de var bunun içerisinde. 'Neyim var neyim yoksa ben de bir hisse almak istiyorum' diyenler oldu. En nihayetinde kimisinin çok fazla parası vardı ama herkes ilk önce kalbinden verdi. Yani aslında market bir kişiye ait değil. Market hepimizin. Free Gazza bütün boykot uygulayıcılarının marketi." diye konuştu.

"Halk artık 'Benim olan benden gibi davranmıyorsa ben bu malı almam' diyor"

Aktaş, market raflarında ağırlıklı olarak yerli ürünlere yer verdiklerini ve bunun bilinçli bir duruş olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yerli malı demek halkın öz sermayesi demek, halka dönen ve halkı güçlendiren sermaye demek. Dolayısıyla yerli malının pazar payında asıl reyonu işgal etmesi bizim için en önemli değerlerden bir tanesi. Çünkü bunun bir güç olduğunu biliyoruz ve buna çok önem veriyoruz. Tabii ki raflarımızda yerli malı olmayıp, örneğin İtalyan ama kesinlikle siyonizme destek vermiyor. Mesela o ürünü koyabiliyoruz. Siyonizme destek veren bir yapı bizde asla yok. Bununla beraber ama yerli malını da önceliyoruz."

Boykot süreciyle birlikte bazı markaların durumu fırsata çevirerek fiyat artışına gittiğine de dikkati çeken Aktaş, halkın bu duruma karşı kendi boykot refleksini geliştirdiğini söyledi.

Aktaş, "Halkta boykot şuuru Gazze'deki olaylarla beraber bir üst seviyeye taşındı. Halk ne yapıyor mesela? Boykotta yerli markada çok fahiş bir fiyat mı gördü. Bu ürünler sosyal medyada boykota düştüğünde onu artık buraya koyamıyoruz. Sadece siyonizme hizmet etmesi yeterli değil. Halkın gönlündeki boykot anlayışıyla da uyuşmuş olması çok önemli. Halk diyor ki 'Benim olan benden gibi davranmıyorsa ben bu malı almam. Artık kendi boykotumu ona karşı uygularım.' Halkta bir şuur başladı." ifadelerini kullandı.

"Boykot Müslümanın en güçlü silahıdır"

Markete özellikle İngilizce bir isim tercih ettiklerini vurgulayan Aktaş, hedeflerinin Türkiye ile sınırlı olmadığını belirtti.

Aktaş, Free Gazza'nın küresel bir farkındalık çağrısı taşıdığının altını çizerek, "Şu an tek bir damlayız ama kocaman bir okyanus olmaya adayız. Hayallerimiz gerçekten çok büyük. Türkiye'nin her yerine hatta sadece Türkiye'de değil, Free Gazza ismiyle açmamızdaki amaç herkesin anlayabileceği dilde Özgür Gazze'yi bütün dünyaya açabilmek, götürebilmek. Çünkü boykot şuuru dünyada çok güçlü. Biz de istiyoruz ki bunu en zirveye taşıyalım ve dünyanın her yerinden Özgür Gazze isminde bir market açılsın." dedi.

Boykotun güçlü bir toplumsal araç olduğunu anımsatan Aktaş, "Boykot Müslümanın silahıdır. 'Bana hiçbir şey olmaz. Ben bu ürünü alırım. Yani ben bunu içmeyince mi orada o çocuklar ölmeyecek? diyen insanlara söyleyeyim, yarın o ateş muhakkak bizim kapımıza da gelecek. O ateş bizim kapımıza gelmeden bizim bu şuuru güçlendirmemiz lazım. Boykot en güçlü silahımız ve boykota devam Türkiye'm diyorum." diye konuştu.

"İnsanlar araştırma yapmadan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabildiklerini söylüyor"

Marketin kasap reyonunu işleten Muhammed İnan ise müşteri memnuniyetine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Tamamen yerli besi ve helal kesim ürünlerimizi burada satmaya çalışıyoruz. Gelen insanlar bu durumdan çok memnun. Çok fazla dua alıyoruz. İnsanlar kendilerini araştırma yapmaktan kurtardığımızı söylüyor. Artık gönül rahatlığıyla alışveriş yapabildiklerini söylüyorlar. Marketin uzakta olması sebebiyle insanlar özellikle hafta sonları Maltepe ve Pendik gibi yerlerden alışverişe geliyor. Sırf buraya destek olmak için, Gazze'ye destek olmak için, yerli üreticiye destek olmak için."

Marketin büyüme potansiyeli olduğunu vurgulayan İnan, "Merhamet ve vicdan gibi insani duyguları taşıyan tüm dünya insanlarının bu tarz oluşumlara destek vermesini bekliyoruz. Bir çocuğun ölümüne vesile olmaktansa, yerli üreticinin, Gazze'ye destek veren ya da o çocuklara destek veren firmaların büyümesini sağlamaya insanlarımız hassasiyet gösterecektir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Onlar tarafından ne kadar sarılmış olduğumuzu bu olaylarla fark ettik"

İsmini paylaşmak istemeyen bir market müşterisi, yeğenleriyle birlikte geldiği Free Gazza'da özgürce alışveriş yapabildiklerini belirterek, "Çocuğa her istediğini her seferinde boykot mu diye açıklamak kolay olmuyor. Çocuk çok küçük bu tercihi yapabilmesi için ama çok şükür yeğenim anlayışlı bu konuda. Ben de onu bu şekilde ödüllendirmek istedim. Maalesef buraya çok sık gelemiyoruz, yakınımızda değil. Ama yakın olsaydı kesinlikle çok daha sık gelirdik." şeklinde konuştu.

Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalamadıklarını dile getiren müşteri, "Onlar tarafından ne kadar sarılmış olduğumuzu bu olaylarla fark ettik. Onların ürünleri her an evimizin içinde, o kadar zordu ki, o kadar alışmışız ki farkında bile değilmişiz. Hele bazı markaların onlara ait olduğunu duyunca çok şaşırdık. İsmiyle örtüşmeyen markalar. Biz de elimizden geldiğince bunları almamaya gayret ediyoruz. En azından bunu yapabiliyoruz. Bunu sağlam yapalım istiyoruz." dedi.