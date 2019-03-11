Son Dakika Haberleri: İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı

İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı

15 dakika önce

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, dağ kadrosundan kente sızdığı ileri sürülen 11 örgüt üyesinden 9'u yakalandı.

İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, dağ kadrosundan kente sızdığı ileri sürülen 11 örgüt üyesinden 9'u yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan 11 şüphelinin bir süre sonra İstanbul'a gelerek örgütün gençlik kanadına katıldığı istihbaratını aldı. Tespit edilen 11 PKK üyesinin yakalanması için 9 Mart Cumartesi günü çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, bu silahlara ait mermiler ve çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Terör polisi tarafından gözaltına alınan 9 şüpheli, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

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