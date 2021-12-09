Başkentte DEAŞ operasyonu: 22 yabancı uyruklu şahsa gözaltı - Son Dakika

Başkentte DEAŞ operasyonu: 22 yabancı uyruklu şahsa gözaltı

ANKARA - Terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 30 yabancı uyruklu şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatı olan 30 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla belirlenen şüphelilerden 22'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 8 şahsın aranmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.