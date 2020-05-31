İstanbul'da sahiller boş kaldı - Son Dakika

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sahiller boş kaldı.
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sahiller boş kaldı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle sahiller spor ve yürüyüş yapmaya kapatılmıştı. Bugün de Bebek, Rumeli Hisarı, Sarıyer sahilleri ile parklar sessizdi. . - İstanbul
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31.05.2020 19:20:40. #1.13#
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