İstanbul'da sahte polis kimliği ile gasp yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon - Son Dakika

İstanbul'da sahte polis kimliği ile gasp yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon

Sahte 'polis' kimlikleri ile kendi ülke vatandaşlarını gasp eden 3 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı

Suriye'nin El-Ayn (Kobani) nüfusuna kayıtlı zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da yazıcıdan çıkarttıkları sahte polis kimlikleri ile kendi vatandaşlarını gasp eden 3 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kendilerini "polis" olarak tanıtan kişiler tarafından gasp edildiklerini iddia eden Suriyelilerden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Gasp olaylarının meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, eşkalleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ilk olarak, sivil araçla kendilerini polis olarak tanıtıp sahte polis kimliği göstererek durdurdukları Suriye uyruklu kişilerin cep telefonlarını, elektronik eşyalarını ve paralarını gasp eden şüphelilerin araç plakasını tespit etti. Yapılan araştırmalarda çete üyelerinin kullandıkları aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Kobani'den İstanbul'a uzanan gasp serüveni

Polis, "oto kiralama yetkilisi" gibi davranarak Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) nüfusuna kayıtlı oldukları saptanan Suriye uyruklu Razgar S. (26), Muhammed B. ve Ahmet El E. isimli gaspçılar ile kiralama şirketi üzerinden buluşma saati ayarladı. Gasp olaylarının şüphelilerinden olduğu belirlenen üç Suriyeli, kiralama şirketine geldikleri sırada takibe alınarak operasyon gerçekleştirildi. Ahmet El E. ile birlikte gasp olaylarının sorumluları olduğu belirlenen Suriyeli Razgar S. ve Muhammed B., kiralama şirketinde kıskıvrak yakalandı.

Çok sayıda Suriyeli gasp edilmiş

Gözaltına alınarak Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi'ne götürülen Suriyeli 3 gaspçı hemen sorguya alındı. Polisiye soruşturmada şüphelilerin karıştıkları kabarık suç dosyaları da ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularında, 15 Mart'ta Bağcılar Merkez Mahallesinde bulunan bir evde kalan 10 Suriyelinin gasp edilip cep telefonlarının alınması, yine 29 Nisan'da Bağcılar Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yürüyen 2 Suriye uyruklu şahsa ait 2 cep telefonu ve 700 TL paralarının gasp edilmesi olayı ile aynı günün akşamı İnönü Mahallesinde bulunan bir evde yaşayan 4 Suriye uyruklu kişilere ait 3 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve 200 lira paranın gasp edilmesi olaylarının da faili oldukları tespit edildi.

Tutuklanan gaspçıların örgütle bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor

Şüphelilerin kendilerini "polis" olarak tanıtarak gerçekleştirdikleri her gasp olayında kiraladıkları farklı bir aracı kullandıkları, bu araçları kiralarken sahte kimlik ve pasaport belgeleri kullandıkları tespit edildi.

Polis, üç kişilik Suriyeli gasp şebekesinin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye Kolu PYD- YPG ile bağlantıları olup olmadığını araştırıyor.

Operasyonla yakalanan Suriyeli 3 gaspçı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "Gasp" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.