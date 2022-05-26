Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada - Son Dakika
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Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada

26.05.2022 22:30

İstanbul'da ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, Büyükçekmece Kuba Camisi'nin paratonerine yıldırım düştüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, Büyükçekmece Kuba Camisi'nin paratonerine yıldırım düştüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olmaya başladı. Öte yandan Büyükçekmece Kuba Camisi'nin kubbesindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Murat Delice - İHA)

Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada
Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada
Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada
Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada
Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada
Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada

YORUMLAR
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MUĞLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ, O ANLAR KAMERADA MUĞLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ, O ANLAR KAMERADA Önce tepsiyi sonra sobayı çaldı: O anlar kamerada Önce tepsiyi sonra sobayı çaldı: O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada - Son Dakika


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