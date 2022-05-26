Yıldırım cami kubbesindeki paratonere düştü, o anlar kamerada

İstanbul'da ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, Büyükçekmece Kuba Camisi'nin paratonerine yıldırım düştüğü anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olmaya başladı. Öte yandan Büyükçekmece Kuba Camisi'nin kubbesindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Murat Delice - İHA)
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