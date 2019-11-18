Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü- Üsküdar, Üsküdar- Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş- Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar- Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

Beşiktaş, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:38 Kaynak: AA
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