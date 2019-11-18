İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü- Üsküdar, Üsküdar- Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş- Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar- Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.