Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
6 saat önce
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:38 Kaynak: AA
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü- Üsküdar, Üsküdar- Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş- Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar- Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Kilosu 1 liradan satılan meyveyi, kurutarak 23 liradan piyasaya sunuyor Bafetimbi Gomis'ten bomba Galatasaray açıklaması: Dönmeye hazırım İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldı