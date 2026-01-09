İstanbul'da Soğuk Hava ve Kar Bekleniyor - Son Dakika
İstanbul'da Soğuk Hava ve Kar Bekleniyor

09.01.2026 15:30
Balkanlar'dan gelecek soğuk hava ile sıcaklık 8-10 derece düşecek, kar yağışı bekleniyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar öğle saatlerinden itibaren bölgeye Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıkların 8-10 dererece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceğini, pazar gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirtti.

İstanbul soğuk hava ve kuvvetli sağanak yağmur etkisine giriyor. AKOM'un son tahminlerine göre ise; bu akşam etkisini tekrardan arttırması beklenen lodosun cumartesi akşam saatlerinden (18.00) itibaren fırtına (40-75 km/s), gece saatlerinden (23.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi. Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurun ardından pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgede Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havaların etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Yüksek bölgere kar geliyor

Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların eksi 1 ila 4 dereceler aralığında seyredeceği pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi ilk saatlerden (05.00) itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması beklendiği ifade edildi. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kara, deniz ve hava yolu ulaşımda aksamalar) ile birlikte görülecek kuvvetli yağış geçişlerinin neden olabileceği lokal sorunlara (yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli vb.) karşı vatandaşlardan tedbirli olması önerildi. Açıklamada ayrıca pazar gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma olaylarına karşı da İstanbulluların önlemlerini alması yönünde uyarıda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

