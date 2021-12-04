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İstanbul'da taksici dehşeti korkuttu! Kadın yolcuyu otobüsün altına itti - Son Dakika

İstanbul'da taksici dehşeti korkuttu! Kadın yolcuyu otobüsün altına itti

04.12.2021 23:38

Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı taksicinin kendisini itmesi sonucu otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameralara kaydedilirken, taksicinin sürücü belgesi iptal edildi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, taksici Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola koyuldu. Müşteri cadde üzerinde ineceği sırada taksici kadından 50 lira ücret talep etti. Müşteri ücreti ödediğini, taksici ise para almadığını iddia etti. Tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı.

TURİST KADIN AZ DAHA OTOBÜSÜN ALTINDA KALIYORDU

Bu sırada taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Acılar içerisinde yerde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koştu.

TAKSİCİNİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Taksici ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Hafif şekilde yaralanan kadının şikayeti üzerine Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi.

TAKSİCİNİN MÜŞTERİYİ İTTİĞİ ANLAR KAMERADA

Taksici ile kadın müşteri arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksici ile kadın arasında itişme yaşandığı görülüyor. Tartışma sırasında taksici aracına binmek isterken kadın kapıyı kapatıyor. Bu sırada, taksici müşteriyi iterek yola doğru fırlatıyor. Yere düşen kadın o sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu otobüsün altına itti
İstanbul'da taksici dehşeti korkuttu! Kadın yolcuyu otobüsün altına itti

Tarlabaşı, Aksaray, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da taksici dehşeti korkuttu! Kadın yolcuyu otobüsün altına itti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da taksici dehşeti korkuttu! Kadın yolcuyu otobüsün altına itti - Son Dakika
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