Taksi durağında boş bekleyen taksiciler yolcuları araca almadı, vatandaş isyan etti

Megakent İstanbul'da taksi problemi gün geçtikçe boyut atlıyor. Kısa mesafe için fahiş fiyatlar isteyen, zaman zaman şiddet haberleriyle gündeme gelen taksiciler şimdi de kentin göbeğinde yolcuları keyfi olarak araca almayarak mağdur etti.

DURAKTA BEKLEMEYE DEVAM ETTİLER

Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu AVM'nin önündeki taksi durağında bulunan çok sayıda taksici, araç değişim saati diyerek yolcuları araca almadı. O anları Gazeteci Özlem Gürses videoya alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde vatandaşların isyan ettiği görülüyor.

"BİR TANESİ BİLE ALMIYOR"

AVM önündeki mağdur vatandaşlar, "Taksi durağındayız, bir tanesi bile almıyor. Şaka gibi, bu 4. araba. Saat daha 13.00" dedi. Konu sosyal medyada da gündeme gelirken kullanıcılar taksiciler hakkında çok sayıda yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları: