Taksi durağında boş bekleyen taksiciler yolcuları araca almadı, vatandaş isyan etti - Son Dakika

Taksi durağında boş bekleyen taksiciler yolcuları araca almadı, vatandaş isyan etti

Son Güncelleme: 26.09.2023 14:28

İstanbul'da taksi sorunu korkunç boyuta ulaştı. Kentin en işlek noktalarından biri olan Zorlu PSM'nin önünde bulunan çok sayıda taksi, yolcuları araç değişim saati olduğu iddiasıyla araca almadı. Ancak durakta beklemeye devam eden taksiciler, gündüz vakti ortada kalan yolcuları isyan ettirdi.

Megakent İstanbul'da taksi problemi gün geçtikçe boyut atlıyor. Kısa mesafe için fahiş fiyatlar isteyen, zaman zaman şiddet haberleriyle gündeme gelen taksiciler şimdi de kentin göbeğinde yolcuları keyfi olarak araca almayarak mağdur etti.

DURAKTA BEKLEMEYE DEVAM ETTİLER

Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu AVM'nin önündeki taksi durağında bulunan çok sayıda taksici, araç değişim saati diyerek yolcuları araca almadı. O anları Gazeteci Özlem Gürses videoya alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde vatandaşların isyan ettiği görülüyor.

"BİR TANESİ BİLE ALMIYOR"

AVM önündeki mağdur vatandaşlar, "Taksi durağındayız, bir tanesi bile almıyor. Şaka gibi, bu 4. araba. Saat daha 13.00" dedi. Konu sosyal medyada da gündeme gelirken kullanıcılar taksiciler hakkında çok sayıda yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

İstanbul'da taksiciler yolcuları böyle mağdur etti
İstanbul'da taksiciler yolcuları böyle mağdur etti
İstanbul'da taksiciler yolcuları böyle mağdur etti
İstanbul'da taksiciler yolcuları böyle mağdur etti

İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksi durağında boş bekleyen taksiciler yolcuları araca almadı, vatandaş isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksi durağında boş bekleyen taksiciler yolcuları araca almadı, vatandaş isyan etti - Son Dakika
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