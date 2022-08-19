TAKSİMETREYİ AÇMAYIP TURİSTTEN 200 LİRA İSTEYEN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika
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TAKSİMETREYİ AÇMAYIP TURİSTTEN 200 LİRA İSTEYEN TAKSİCİYE CEZA

19.08.2022 17:48
TAKSİMETREYİ AÇMAYIP TURİSTTEN 200 LİRA İSTEYEN TAKSİCİYE CEZA

İSTANBUL'da taksimetreyi açmayıp Koreli turistten 200 lira isteyen şoförün 20 gün taksicilik yapması yasaklanırken, taksiye de 10 gün trafikten men cezası verildi.

İSTANBUL'da taksimetreyi açmayıp Koreli turistten 200 lira isteyen şoförün 20 gün taksicilik yapması yasaklanırken, taksiye de 10 gün trafikten men cezası verildi.

İstanbul'da Koreli bir turist, gideceği yere götürmesi için A.U.'nun kullandığı 34 TFF 53 plakalı taksiye bindi. O sırada sosyal medyada canlı yayında olan turist, taksiciye gitmek istediği adresi söyledi. Taksici A.U. ise 10 dakikalık yol için turistten 200 lira istedi. Bunun üzerine kadın, taksimetrenin açık olmadığını söyledi. Ancak taksici taksimetreyi açmayı reddederek, trafiğin çok olduğunu ve 200 liraya gideceğini tekrarladı. Turist kadın fiyatı çok bulunca, 150 liraya indirdi. O anları Koreli kadın canlı olarak kaydetti. Görüntüleri izleyen Türk bir sosyal medya kullanıcısı taksici A.U.'nun pazarlık yaptığı anları kendi hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Görüntülerin ardından Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi, taksi şoförü A.U. hakkında işlem başlattı. A.U.'yla ilgili rapor tutan yetkililer, şoförün 20 gün taksicilik yapmasını yasaklarken, taksiye ise 10 gün trafikten men cezası verdi. A.U.'nun olayla ilgili yetkililere, "Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı. Art niyetim yoktu. Gaflete düştüm, hatamı kabul ediyorum. Özür dilerimö dediği öğrenildi.


- İstanbul
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İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi TAKSİMETREYİ AÇMADI; TURİSTTEN 200 LİRA İSTEDİ TAKSİMETREYİ AÇMADI; TURİSTTEN 200 LİRA İSTEDİ
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKSİMETREYİ AÇMAYIP TURİSTTEN 200 LİRA İSTEYEN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAKSİMETREYİ AÇMAYIP TURİSTTEN 200 LİRA İSTEYEN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika
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