İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda illegal yollarla giriş yaptıkları ve bir süredir İstanbul'da saklandıkları belirlenen terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bazı kişileri tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Polisi, istihbari bilgiler doğrultusunda bu sabah İstanbul'da çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. DEAŞ ile bağlantıları olduğu ileri sürülen 10 yabancı terörist savaşçı yapılan baskınlarla yakalandı.

Yakalananların, çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve örgütün aktif olduğu çatışmalı bölgelerinde kamplara gidip geldikleri belirlendi. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeyle birlikte gözaltına alınan 10 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Polisin yurda illegal yollarla sızarak giriş yapan yabancı terörist savaşçılara yönelik çalışması devam ediyor.

(Sadık Kahraman - Medeni Topaloğlu/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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