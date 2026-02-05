İstanbul'da Terörle Mücadele Operasyonlarında Artış - Son Dakika
3. Sayfa

İstanbul'da Terörle Mücadele Operasyonlarında Artış

İstanbul\'da Terörle Mücadele Operasyonlarında Artış
05.02.2026 12:14
Vali Gül, ocak ayında terör operasyonlarının %42 arttığını ve 406 sosyal medya hesabının kapatıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılı ocak ayında terör örgütlerine yönelik yapılan operasyon sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 arttığını söyledi. Vali Gül, "Ocak ayında suç çetelerinin eleman devşirme ve propaganda aracı olarak kullandığı 406 sosyal medya hesabı kapatıldı" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının Ocak ayında meydana gelen asayiş olaylarının verilerini açıkladı. AFAD İstanbul İl Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Bu yılın ocak ayında terör örgütlerine yönelik operasyon sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 arttı"

Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyon sayısının geçen yılın aynı ayına göre arttığını söyleyen Vali Gül, "Bu noktada ilk başlığımız terör. Bu yılın ocak ayında terör örgütlerine yönelik operasyon sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 arttı. 419 şahıs yakalandı, 74'ü tutuklandı. 89'una ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu senenin ocak ayı ile geçtiğimiz yılın ocak ayını karşılaştırdığımızda rakamlar bunu açıkça gösteriyor. Kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, huzur ve sükunu bozma, tehdit gibi kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 6 düşmüş. Neredeyse aydınlatılmayan hiçbir olay kalmamış. Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda ise olay sayılarının yüzde 17 düştüğünü görüyoruz. Özellikle; oto hırsızlığında, otodan hırsızlıkta, kapkaçta yankesicilikte, gaspta ciddi oranda azalma var" dedi.

"Geçtiğimiz ocak ayında, suç çetelerinin eleman devşirme ve propaganda aracı olarak kullandığı 406 sosyal medya hesabı kapatıldı"

Suç çetelerine yönelik paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kapatıldığını söyleyen Vali Gül, "Suç oranlarındaki bu düşüşün temel sebeplerinden biri aranan şahıslara yönelik operasyonlarımız. Bu şahısların yakalanması demek tekrarlayan suçların önlenmesi demek. Özetle suç işleyenin, arananın aramızda dolaşmasına müsaade etmiyoruz. Bu şahısları tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Dolayısıyla bu şehir eşkıyalarına yönelik mücadele sizlerin de yakinen takip ettiği gibi yurt içinde ve yurt dışında devletimizin, Bakanlığımızın kararlı mücadelesi her alanda artarak devam ediyor. Sadece geçtiğimiz ocak ayında, suç çetelerinin eleman devşirme ve propaganda aracı olarak kullandığı 406 sosyal medya hesabı kapatıldı. Kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında düştü. Sizler aracılığıyla şunu altını çizerek söylüyorum; bu suç örgütleri devletten, adaletten asla kaçamayacaklar. En ağır bedeli ödeyecekler" şeklinde konuştu.

"Bu yılın ilk ayında önlenen vergi kaybı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 arttı"

Konuşmasına devam eden Vali Davut Gül, "Bir diğer başlığımız haksız ve kanunsuz kazanca karşı mücadele. Kaçakçılık, güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları neticesinde bu yılın ilk ayında önlenen vergi kaybı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 arttı. Özellikle sahte alkol konusunda ilgili kurumlarımızın sıkı denetimlerinin rakamlara yansıdığını, bir diğer kaçakçılık türü olan akaryakıtta ele geçirilen miktarın 4 kat arttığını görüyoruz. Burada şunun bilinmesini istiyorum. Kaçakçılık, sadece ekonomik bir suç değil, aynı zamanda terörün ve suç örgütlerinin finans kaynağı. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Bütün insanlığı, gençleri hedef alan, geleceğimizi karartan bu bataklığı kurutmak için kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz. Şehrimizi, vatandaşlarımızı bu illetten korumak için arz tarafını çökertmek için sadece operasyon yapmıyoruz. Aynı zamanda talep tarafını ortadan kaldırmak için eğitim, rehabilitasyon ve sosyal koruma faaliyetleriyle kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özellikle çocuklarımız; çevrimiçi dünyanın yönlendirmelerine, şiddetine karşı korunuyor"

Siber suçlarla ilgili operasyonların kararlılığından bahseden Vali Gül, "Bir diğer başlığımız ise siber suçlar. Suç ve suçlulara karşı huzurumuzun ve güvenliğimizin sınırı sokaklardan ve caddelerden ibaret değil. Bu sınır, dijital vatan diye tabir ettiğimiz siber dünyayı da kapsıyor. Siber güvenlik ekiplerimiz, teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak suçluların ayak izlerini bu alemde adım adım takip ediyor. Suç unsuru tespit edilen şahıs ve hesaplar inceleniyor. Özellikle çocuklarımız; çevrimiçi dünyanın yönlendirmelerine, şiddetine karşı korunuyor. Trafik bir diğer başlığımız. İstanbul'un nüfusu Türkiye'nin yaklaşık yüzde 20'si. Aynı şekilde ülkemizdeki araç sayısının yaklaşık yüzde 20'si şehrimizde. Yüzölçüm olarak baktığımızda ise İstanbul, Türkiye'nin yüzde 1'inden daha küçük" dedi.

"Motosikletlere yönelik kontrollerimizi, yaptırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz"

Motosikletlere yönelik yapılan kontrol ve yaptırımların artacağını söyleyen Vali Davut Gül, "Bu aritmetik bize şunu gösteriyor. Böylesine dar bir alanda, bu kadar büyük bir yoğunluğu yönetmenin tek yolu; herkesin kurallara istisnasız uyması. Burada özellikle şunu görüyoruz. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 57'si motosiklet ve motorlu bisiklet kazası. Bu duruma kayıtsız değiliz. Motosikletlere yönelik kontrollerimizi, yaptırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. İhlalleri önlemek, hiçbir canı kaybetmemek için okul servisleri, taksiler ve usulsüz çakar kullananlara yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. İnanıyorum ki yeni trafik kanunu ile birlikte yolarımız daha güvenli, sürücülerimiz daha dikkatli olacak" diye konuştu.

"Artık, İstanbul'da saklanmak veya kaçak yaşamak mümkün değil"

İstanbul'da kolluk kuvvetlerinin suçlulara göz açtırmadığını söyleyen Vali Gül, "İstanbul bir dünya şehri. Ticaretin, sağlığın, eğitimin merkezi. Dolayısıyla Paris'te, Londra'da, New York'ta ne kadar yabancı görüyorsak burada da görmemiz doğal. Bizim mücadele alanımız düzensiz, kayıtsız göç. Bu konuda kurallarımız oldukça net. Burada bulunuyorsanız bir kaydınız olacak, kurallara uyacaksınız. Artık, İstanbul'da saklanmak veya kaçak yaşamak mümkün değil. İçişleri Bakanlığımızın projesi olan Mobil Göç Noktası araçları sayesinde sistemi oturttuk. Yasal olana, üretene, okuyana kapımız her zaman açık. Kaçak olana, düzeni bozana hiçbir zaman geçit yok" dedi. - İSTANBUL



24 saat son dakika haber yayını

