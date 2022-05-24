İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı - Son Dakika
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İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı

24.05.2022 17:18

Kartal'da bir evde Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, arkadaşı ise ağır yaralandı. Olayda yer alan ve gözaltına alınan Y.İ.B. isimli şahsın ifadesine göre, Bilmez'in ölümünün aslında toplu intihar olduğu ortaya çıktı. Gençlerin intihara karar verdikten sonra arkalarında çok sayıda mektup bıraktıkları gözlemdi.

Cemre Bilmez, M.B.B. ve arkadaşları Y.İ.B., sabah saatlerinde evde bir araya geldi. Cemre Bilmez ve M. B.B. silahla başlarından vuruldu. İki şahıs kanlar içerisinde kalırken evde bulunan Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı M.B.B. ise hastaneye kaldırıldı.

3 ARKADAŞ İNTİHAR İÇİN TOPLANMIŞ

Gözaltına alınan Y.İ.B.'nin verdiği ifadesine göre, Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiği olayın toplu intihar olduğu öğrenildi. Y.İ.B. ifadesinde, "Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve M.B.B. tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim" dediği öğrenildi.

"BENİ SEVMENİZ İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

Evde bulunan 3 kişinin de intihar notu ortaya çıktı. "Diyarbakır ve Adana'ya gömmeyin, beni M.B.B'nin yanına gömün." diye not yazan Cemre Bilmez'in, notunda ayrıca ailesine "Beni sevmeniz için her şeyi yaptım" yazdığı öğrenildi. Ağır yaralı olan M.B.B.'nin ise notunda "Burak ağabey sana layık olamadım. Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın" yazdığı öğrenildi.

"AMCAMIN YANINA GÖMÜN"

İntihardan vazgeçen Y. İ.B.'nin mektubunda ise "Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. M.B.B'yi de benim yanıma, yan yana gömün" yazdığı öğrenildi. Cemre Bilmez'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

İntihar, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı - Son Dakika


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