İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi  (1) - Son Dakika

İSTANBUL'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bugün bir kez daha toplandı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi görüşüldü. Bir tartışmaları süren toplu ulaşıma zam talebi sonuçlandı. İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı.

9 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bugün yapılan toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Fiyatlar tam bilet fiyatı 5,48'den 7,67'ye,

öğrenci bileti 2.67 liradan 3.74'e çıktı. Tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109'a, taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e yükseldi. Okul servis ücreti (0-1 km) 396 liradan 554 liraya yükseldi.

- Karaköse