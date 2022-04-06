İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi  (1) - Son Dakika
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İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi  (1)

06.04.2022 11:19
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi  (1)

İSTANBUL'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı.

İSTANBUL'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bugün bir kez daha toplandı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi görüşüldü.  Bir tartışmaları süren toplu ulaşıma zam talebi sonuçlandı. İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı.

9 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bugün yapılan toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Fiyatlar tam bilet fiyatı 5,48'den 7,67'ye,

öğrenci bileti 2.67 liradan 3.74'e çıktı. Tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109'a,  taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e yükseldi. Okul servis ücreti (0-1 km) 396 liradan 554 liraya yükseldi.


- Karaköse
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi  (1)
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi  (1)
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İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi  (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi  (1) - Son Dakika
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