İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK - 1 - Son Dakika

İSTANBUL'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Bahçelievler Yenibosna 'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

- İstanbul