İstanbul'da Trafik Yasakları Sona Eriyor

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibarıyla, kuryelerin trafiğe çıkış yasağının ise 20.01.2026 Salı günü saat 10.00 itibariyle sona ereceğini açıkladı.

