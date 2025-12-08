İstanbul'da Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu

İstanbul\'da Trafik Yoğunluğu
08.12.2025 08:29
Yağmur etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %74, Anadolu yakasında %90'a ulaştı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla İstanbul genelinde yüzde 74, Anadolu yakasında ise yüzde 90'a ulaştı.

Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 90, İstanbul genelinde ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 74 Anadolu yakasında ise yüzde 90 olarak kayıtlara geçti. Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

