İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.