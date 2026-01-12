İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama - Son Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

12.01.2026 19:23
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toplam 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Sulh ceza hakimliğince Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verildi.

Diğer şüpheliler Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedildi.

Kaynak: AA

