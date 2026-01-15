İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması: 13 Gözaltı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında voleybolcu Derya Çayırgan'ın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
