3-sayfa

İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturmasında 4 Tutuklama Talebi

12.01.2026 17:45
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıslar A.T., A.S., B.F.Y. ve C.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.T., A.S., B.F.Y., C.A., N.B.T. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden A.T., A.S., B.F.Y. ve C.A. tutuklama talebiyle, N.B.T. ve S.G. ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

