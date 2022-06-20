İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon

20.06.2022 06:45

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, il genelinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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