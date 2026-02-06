İstanbul'da Yasa Dışı Forex Operasyonu

İstanbul'da, yasa dışı forex sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olmayan yasa dışı forex sistemi üzerinden vatandaşların dolandırılarak mağdur edildiği iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, SPK'ya kayıtlı olmayan yasa dışı forex sistemi üzerinden vatandaşların dolandırılarak mağdur edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Zanlıların Şişli'deki bir çağrı merkezinde farklı isimler kullanarak yasa dışı forex ve yatırım dolandırıcılığı suçunu işlediklerini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenlemişti.

Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış, iş yerindeki aramalarda çok sayıda bilgisayar, yazılı dokümanlar, cep telefonu hatları ve soğuk cüzdan ele geçirilmişti.