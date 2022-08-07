Vampir kelebekler İstanbul'da! Bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor - Son Dakika
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Vampir kelebekler İstanbul'da! Bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor

07.08.2022 17:04

İstanbul'un özellikle Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde görülen ve halk arasında 'vampir kelebek' diye bilinen istilacı tür, bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor. Kelebekler, vatandaşların yaşam alanlarına da girerek hayatı zorlaştırıyor.

Son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde sıkça bulunan "vampir kelebek"ler, İstanbul'da Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde de görülüyor. Yazın daha çok akşam saatlerinde ortaya çıkan vampir kelebekler, bahçelerdeki sebze ve meyvelere zarar vermelerinin yanı sıra vatandaşların yaşam alanlarına da giriyor.

"BAHÇEDEN ÜRÜN ALAMIYORUZ"

Beykoz ilçesinin Elmalı Köyü'nde yaşayan Melek Karaoğlu, halk arasında "vampir kelebek" diyen anılan kelebeklerden şikayetçi olduklarını belirterek, "Kelebeklerden kurtulamıyoruz, bahçelerden ürün alamıyoruz. Kelebekler karton gibi, vuruyoruz ama bir şey olmuyor. Kelebek dediğin kanadı dağılır ama buna bir şey olmuyor, sanki plastik bir hayvan." dedi.

İstanbul'da masum görünümlü 'vampir kelebek' alarmı! Gece ortaya çıkıp hayatı felç ediyor

"ÇOLUK ÇOCUĞUMUZU ISIRIYOR"

Kelebek istilası nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü ifade eden Karaoğlu, "Bahçemizde ne domates ne biber kalıyor, bahçedeki ürünleri kelebekler yedi. Sebzeleri yiyorlar, çürütüyorlar, biberler olmadan çiçeklerini yiyorlar, biber alamıyoruz. Balkonda, kapıda oturamıyoruz. Yemek yerken ağzımıza gözümüze giriyor, çoluk çocuğumuzu ısırıyor. Akşam olunca elimizde sineklik veya sinek ilacıyla oturuyoruz. Kendi imkanımızla sinek ilacıyla öldürüyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da masum görünümlü 'vampir kelebek' alarmı! Gece ortaya çıkıp hayatı felç ediyor

"AKŞAM BALKONDA OTURAMIYORUZ"

Ferit Karaoğlu da her yaz aynı durumun yaşandığını anlatarak, "Kelebeklerden çok çekiyoruz, akşam evimizin balkonunda oturamıyoruz. Bahçelerin durumu da belli. Haftada bir ilaçlama yapılıyor ama o da sivrisinek için." ifadelerini kullandı. Vampir kelebek, son yıllarda özellikle Karadeniz sahil şeridinde tarım alanlarında bitkilere zarar vermesiyle biliniyor.

İstanbul'da masum görünümlü 'vampir kelebek' alarmı! Gece ortaya çıkıp hayatı felç ediyor
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İstanbul'da da görülen 'vampir kelebek' vatandaşları rahatsız ediyor İstanbul'da da görülen 'vampir kelebek' vatandaşları rahatsız ediyor 'VAMPİR KELEBEK'LER İSTANBUL'DA 'VAMPİR KELEBEK'LER İSTANBUL'DA
Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vampir kelebekler İstanbul'da! Bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Vampir kelebekler İstanbul'da! Bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor - Son Dakika
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