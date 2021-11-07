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İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete giriyor! Test sürüşü yarın yapılacak - Son Dakika

İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete giriyor! Test sürüşü yarın yapılacak

07.11.2021 21:08

İstanbulluların dört gözle beklediği Gayrettepe Havalimanı metro hattında artık sona gelindi. Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yarın test sürüşü yapılacak olan metro hattıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "30 kilometre yol kat edeceğimiz bu test sürüşü sonunda İstanbul Havalimanı istasyonuna ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız" açıklamalarında bulundu.

Ulaşım açısından dünyanın sayılı kentleri arasında yer alan İstanbul'da ulaşım ağları genişlemeye devam ediyor. Vatandaşların uzun bir süredir beklediği Gayrettepe- -Havalimanı metro hattı için de geri sayım başladı. Yarın test sürüşleri gerçekleştirilecek olan hattın önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

BAKAN'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın ilk etebında test sürüşü yapılacak olan Gayrettepe - Kağıthane - Eyüp (Göktürk) - İstanbul Havalimanı Metro hattıyla ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, İstanbul'da 7 metro hattında, 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini belirterek, hatların toplam uzunluğunun 103,3 kilometre olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, bu hatların Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Gayrettepe - Kağıthane - İstanbul Havalimanı olduğunu ifade etti.

İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşleri yarın gerçekleştirilecek

"RAYLI SİSTEMLERİN YÜZDE 50'SİNİ BAKANLIK YAPIYOR"

"Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı 259,5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'sinin Bakanlık tarafından yapıldığına dikkati çekti.

İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşleri yarın gerçekleştirilecek

HEDEF GÜNDE 600 BİN YOLCU

Yarın Gayrettepe – Kağıthane – Eyüp (Göktürk) – İstanbul Havalimanı Metro hattının ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "30 kilometre yol kat edeceğimiz bu test sürüşü sonunda İstanbul Havalimanı istasyonuna ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız" dedi. Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu anlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'un, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçları ile günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor" diye konuştu.

İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşleri yarın gerçekleştirilecek
İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete giriyor! Test sürüşü yarın yapılacak

İstanbul Havalimanı, Gayrettepe, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete giriyor! Test sürüşü yarın yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete giriyor! Test sürüşü yarın yapılacak - Son Dakika
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