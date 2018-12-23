İstanbul
'da yılbaşı öncesi torbacılara nefes kesen operasyon: 9 gözaltı Taksim
, Dolmabahçe
gibi birçok semtte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
Operasyonda "keş" ve "gargamel" lakaplı torbacılar gözaltına alındı
İSTANBUL - İstanbul'da narkotimler yılbaşı öncesi Taksim, Dolmabahçe ve Tarlabaşı
başta olmak üzere birçok semtte torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Aramalarda bir şahsın pantolonunda esrar, bir diğerinin çantasında da ekstasy haplar ele geçilirken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise kilogramlarca ve yüzlerce çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda "Keş" ve "Gargamel
" lakaplı torbacıların da aralarında bulunduğu gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Narkotik
Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde satışı yapan ve depolayan "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Günler süren fiziki ve teknik yapan narkotimler, Dolmabahçe, Taksim, Tarlabaşı başta olmak üzere birçok semtte zehir tacirlerini takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, bir süredir peşinde olduğu "keş" lakaplı İbrahim K.'nın araçtan uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit edince operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan polis, torbacının bir taksiye bindiğini belirlemesi üzerine takibe başladı. Bir süre sonra Beşiktaş
Dolmabahçe Caddesi üzerinde inen şahsı yakalayan polis, şahsın üst aramasını yaptı.
"Üstümde bir içimlik cigara var"
Yapılan aramalarda torbacı polisin sorusuna karşılık, "Üzerimde bir içimlik cigara var, başka yok. O da üstümde" dedi. Polisi "içiciyim" diyerek kandırmaya çalışan ancak bu oyuna gelmeyerek şahsın pantolonun içerisine bakan narkotimler, iç çamaşırında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddenin bulunmasının ardından tim, torbacının Fatih
Ayvansaray Esnaf Loncası Sokak üzerindeki evine girdi. İçeride didik didik arama yapan narkotimler, şahsın üstünde çıkan maddeyle aynı özellikteki esrar ele geçirdi. Aramaları sürdüren tim, torbacının uyuşturucu maddeleri sarmak için kullandığı alüminyum folyo, şeffaf kilitli poşetler ve tartmada kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Öte yandan polis aramalar sonrasında hassas burunlu narkotik köpeğiyle de detaylı arama gerçekleştirdi.
"Keş" ve "Gargamel" lakaplı torbacılar yakalandı
Operasyonla hız kesmeden devam eden narkotimler Beyoğlu
Taksim Hocazade Sokak üzerinde günlük kiralık bir aparta operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda çok sayıda ekstasy hap ve metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan Mustafa Y., Ümit V., Enes A. ve Çağrı B. gözaltına alındı. Şahısların ifadesini alan polis, maddeleri satın aldıkları torbacıları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında narkotimler, Tarlabaşı Keresteci Recep Sokak üzerinde "Gargamel" lakaplı Tunus
uyruklu Sami Issam M.'yi ve Türkmenistan
uyruklu Atacan J.'yi durdurdu. Burada şahısların çantalarında arama yapan polis, yine çok miktarda ot esrar, kokain ile çok sayıda ekstasy hap geçirdi.
Kilogramlarca esrar ve yüzlerce ekstasy hap ele geçirildi
Fatih'te düzenlenen bir başka operasyonda ise emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve 16 ay önce kilogramlarca uyuşturucu maddeyle yakalanan Kasedin Ç.'nin Karagümrük'deki parfümcü görünümlü iş yerlerine operasyon düzenledi. Burada didik didik arama yapan polis, bina boşluğuna bakan pencereyi açtığında ağızları bağlı olan 2 poşet gördü. Poşetleri açan narkotimler, piyasadaki torbacılara dağıtılmak üzere satışa hazır kilogramlarca "skunk" diye tabir edilen ot esrar, toz kokain ve yüzlerce ekstasy hap ele geçirdi. Aramalara devam eden polis, hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 24 bin lira da el koydu. Operasyonlarda ele geçirilen maddelere, paralara ve hassas terazilere polis tarafından el konuldu.
9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
Operasyonlar kapsamında Dolmabahçe'de gözaltına alınan İbrahim K., Tarlabaşı'nda alınan Tunus uyruklu Sami Issam M. ve Türkmenistan uyruklu Atacan J., Taksim'de alınan Mustafa Y., Ümit V., Enes A. ve Çağrı B. ile Karagümrük'te alınan Kasedin Ç. ve Cengiz Ç. ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan torbacılardan Mustafa Y., Sami Issam M., Atajan J., Kasedin Ç. ve İbrahim K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheliden Cengiz Ç., adli kontrol şartıyla, Ümit V., Enes A. ve Çağrı B.ye ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.