İstanbul\'da Yılın Kareleri Oylaması

İstanbul'da pazar esnafı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatih'teki çarşamba pazarında tezgah kuran pazar esnafı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Esnaf Zeki Balgan, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" isimli fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" başlıklı karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat" kategorisinde Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" başlıklı fotoğrafını seçen Balgan, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesine oy verdi.

İncelediği fotoğraflar arasında çok güzel kareler olduğunu belirten Balgan, seçtiği fotoğraflarda duygu olduğunu ifade ederek, "Kim çekmişse ellerine, kollarına sağlık. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Esnaf Yunus Emre Karataş da "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Buz kesmiş" isimli fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" başlıklı karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" başlıklı fotoğrafı ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını seçen Karataş, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesine oy verdi.

Fotoğraflarda kendi açısından Gazze'de yaşanan insanlık dışı olayların daha çok öne çıktığını vurgulayan Karataş, savaşların son bulması isteğini dile getirdi.

Esnaf Tülay Ketenci de "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" isimli fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" başlıklı karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" başlıklı fotoğrafı ve "Günlük Hayat" kategorisinde Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" fotoğrafını seçen Ketenci, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesine oy verdi.

Oylamada savaşla ilgili olan fotoğrafların ilgisini çektiğini ifade eden Ketenci, fotoğrafları çeken muhabirlere teşekkür etti.

Esnaf Mehmet Kaya da "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" isimli fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi" başlıklı karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğrafını seçen Kaya, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesine oy verdi.

İncelediği karelerde dikkatini çeken çok fotoğraf olduğunu ve kategorileri beğendiğini söyleyen Kaya, "Fotoğrafları çekenleri takdir ediyorum. Bu tür fotoğrafları herkes yakalayamaz." dedi.

Esnaf Ferhat Doğan ise "Haber" kategorisinde Gerald Anderson'un "Maskeli balo" isimli fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını seçen Doğan, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karesine oy verdi.

Doğan, beğendiği fotoğraflar arasında muazzam kareler olduğunu ve bazılarının kendisini geçmişe götürdüğünü dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.