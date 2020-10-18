İstanbul'da sağanak etkili oldu yollar göle döndü - Son Dakika

İstanbul'da sağanak etkili oldu yollar göle döndü
18.10.2020 11:56
İstanbul'da sağanak etkili oldu yollar göle döndü İstanbul'da sağanak yağış öğlen saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da sağanak etkili oldu yollar göle döndü
İSTANBUL - İstanbul'da sağanak yağış öğlen saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yollar adeta göle döndüğü görüldü. Yolda ilerleyen otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı
İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nda yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, logar kapakları taştı, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Yolda ilerleyen otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.
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