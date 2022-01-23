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İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı - Son Dakika

İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı

23.01.2022 23:55
İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı

Sancaktepe'de buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü boş arsaya düşerek yan yattı. Kazada otobüste bulunan 25 yolcu yara almadan kurtulurken otobüs şoförüne yolculardan tepki geldi. Kaan Uzun, yaptığı açıklamada, "Zaten belliydi, insanların hayatını tehlikeye attı. Yokuş olduğunu bile bile öndeki arabaya vurduğu halde bastı gaza gitti." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde saat 22: 00 sıralarında meydana gelen olayda, İzmir'den İstanbul'a gelen 76 AZ 996 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü buz tutan caddeden yokuş aşağı inerken kayarak arsaya düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İçinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs arsada yan yattı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsteki yolcular kazadan burunları dahi kanamadan kurtuldu. Kazayı gören ve duyan meraklı vatandaşlar olay yerine geldi. Buz tutan cadde belediye ekipleri tarafından yeni bir kazanın gerçekleşmemesi için tuzlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

"İNSANLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI"

Kaza yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Kaan Uzun, "Zaten belliydi, yani burada bile ters yoldan girdi. Yolcuları otobanda bırakıp mahalle arasından girmeye çalıştı, insanların hayatını riske atmasın. Bu hava şartlarından dolayı zaten terse girmiş ve bütün herkese selektör yapa yapa geliyor. İnsanların hayatını tehlikeye attı. Yokuş olduğunu bile bile öndeki arabaya vurduğu halde bile bastı gaza gitti. Yolcular da uyardı zaten. Otobüste herkes rahatsızdı fakat adam anlamadı. Aşağı doğru indi, görüyorsunuz zaten. Yaralımız yok çok şükür." dedi.

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Sancaktepe, İstanbul, Mercedes, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı - Son Dakika


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