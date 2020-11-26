İstanbul'daki F1 gösterisi tüm dünyada yayında - Son Dakika

İstanbul'daki F1 gösterisi tüm dünyada yayında

26.11.2020 09:47
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Formula 1 öncesinde, Red Bull pilotlarının İstanbul'da gerçekleştirdiği tanıtım filmi tüm dünyada yayınlanmaya başladı.

Formula 1 öncesinde, Red Bull pilotlarının İstanbul'da gerçekleştirdiği tanıtım filmi tüm dünyada yayınlanmaya başladı.

9 yıl aradan sonra ülkemizde yeniden gerçekleşen ve heyecana sahne olan Formula 1 öncesinde İstanbul tanıtımı ve AlphaTauri moda markası tanıtımı için çekilen film tüm dünyada yayına girdi. Filmde, dünyaca ünlü pilotlar; Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon'un F1 araçlarıyla İstanbul'un en güzel cadde ve sokaklarını turladığı anlar gösteriyor. Filmin en dikkat çeken karesi ise pilotların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden saniyeler içinde geçtikleri anlar oldu.

Kıtalararası ilk tünel geçişi

Birlikte yolan çıkan ve İstanbul'u baştan başa keşfedebilmek için birbirinden ayrılan iki sürücü, muhtelif açılardan kendilerini takip eden kameralarla birlikte şehri turladı ve İstanbul'un renkli silüeti de onlara eşlik etti. Topkapı Sarayı, Galata Köprüsü, Sultanahmet Camii'ni hızla geçerek Sultanahmet Meydanı'nda drift yapan pilotlar, tüm bakışları üzerine çekti. Fırtına gibi geçen gezide her iki araç da sadece saniyeler içinde Asya Kıtası'ndan Avrupa'ya geçip geri döndü. Çekimler sırasında Aston Martin Red Bull Racing Pilotu Albon, Avrasya Tüneli'nden ilk kıtalararası tünel geçişini yaptı. Aynı zamanda Gasly, iki kıtanın ortasında; 360 derecelik spin atma hareketini (donut) gerçekleştiren ilk kişi oldu.

"Kıtadan kıtaya geçmek harikaydı"

Pierre Gasly, İstanbul'da yaşadığı deneyimin ardından, "İstanbul'da F1 aracı kullanmak, özellikle de köprünün üstünde kıtadan kıtaya geçmek harikaydı" dedi. Fransız pilot sözlerine şöyle devam etti: "AlphaTauri ekibini ve moda markasını Türkiye ile tanıştırdığım için de ayrıca çok mutluyum. Modayı ve kıyafetleri çok seviyorum, bu nedenle böyle seçkin bir markayla çalışmak benim için büyük fırsat. Bu, birlikte ilk sezonumuz ve markayı dünya çapında büyürken ve gelişirken görmek müthiş. Bu önemli günün bir parçası olmak çok havalı bir şey".

"Köprüdeki anlar unutulmazdı"

Alexander Albon ise, "İstanbul sokaklarında araç kullanmak gerçekten çok iyi bir tecrübeydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anlar da unutulmazdı" dedi. F1 podyumuna çıkan ilk Taylandlı sürücü olmayı başaran pilot, tanıtımı bu filmle gerçekleşen moda markası hakkında da "Moda markasını ziyaretimde tüm süreci baştan aşağı gördüm ve bir Formula 1 takımına çok yakıştırdım. İnovatif ve arkasında büyük teknoloji var. Bunun günlük hayatta kullanıldığını görmek çok havalı" yorumlarında bulundu.

İlk VIP müşteriler F1 pilotları

Film çekimleri için oldukça yoğun vakit harcayan Gasly ve Albon İstanbul'da pist dışında geçirdikleri günü moda markasının tanıtımına katılarak tamamladı. Burada fotoğrafçılara poz veren ikili, Vakkorama'daki AlphaTauri koleksiyonundan alışveriş yapan ilk VIP müşteriler oldu. Türkiye'de ilk kez satışa giren moda markasının yeni koleksiyonunu tanıtan reklam filmi, bugün tüm dünya ile eş zamanlı olarak yayına girdi. - İSTANBUL

İstanbul'daki F1 gösterisi tüm dünyada yayında
İstanbul'daki F1 gösterisi tüm dünyada yayında
İstanbul'daki F1 gösterisi tüm dünyada yayında

Formula 1, İstanbul, Red Bull, Moda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki F1 gösterisi tüm dünyada yayında - Son Dakika


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