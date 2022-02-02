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İstanbul'daki özel halk otobüsü esnafından hak edişlerdeki gecikmeye tepki - Son Dakika

İstanbul'daki özel halk otobüsü esnafından hak edişlerdeki gecikmeye tepki

02.02.2022 19:19
İstanbul'daki özel halk otobüsü esnafından hak edişlerdeki gecikmeye tepki

Eski Öz Ulaşım AŞ (Özulaş AŞ) Başkanı Sedat Şahin, İETT'nin özel halk otobüsü esnafına yapması gereken ödemelerde dengesizlik yaşandığını belirterek, birkaç ay içerisinde kontak kapatma noktasına geleceklerini söyledi.

Eski Öz Ulaşım AŞ (Özulaş AŞ) Başkanı Sedat Şahin, İETT'nin özel halk otobüsü esnafına yapması gereken ödemelerde dengesizlik yaşandığını belirterek, birkaç ay içerisinde kontak kapatma noktasına geleceklerini söyledi.

Özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT'den hak edişlerini geç almaları ve yaşadıkları diğer sorunları görüşmek için Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda kürsüye çıkan araç sahipleri, yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Sedat Şahin, İstanbul'da faaliyet gösteren özel halk otobüslerinin Aralık 2020 itibarıyla İETT çatısı altında toplandığını hatırlatarak, yeni sistemle birlikte yaşadıkları problemleri aktardı.

Hak ediş ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşandığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki özel halk otobüsü sistemi çökmüş, kendisini idare edemez duruma gelmiştir. Akaryakıt, tamir, bankalara kredi borçlarımız, vergi borçlarımız var ve bunları ödeyemez hale geldik. Bir yıldır süregelen ödeme dengesizliği sebebiyle önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tamamen kontak kapatma noktasına geleceğiz."

Özel halk otobüsü esnafıyla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları istişare ettiklerini belirten Şahin, sorunlarının gündeme gelmesi ve çözümü için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Halk Otobüsü, Sedat Şahin, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki özel halk otobüsü esnafından hak edişlerdeki gecikmeye tepki - Son Dakika


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