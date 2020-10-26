İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek - Son Dakika

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak."

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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