İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek - Son Dakika

İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek
26.10.2020 13:17
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelindeki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelindeki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak."
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