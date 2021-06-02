İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında geçen hafta Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kadıköy, Kartal, Üsküdar, Pendik, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarda, 6'sı yabancı 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 39 kilo 720 gram metamfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 4 kilo 665 gram afyon sakızı, 875 gram esrar, 686 uyuşturucu hap, 36 şişe aseton ile 5 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.