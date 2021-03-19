İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu getirmek isteyenler 10 kilo 'eroin' ile yakalandı - Son Dakika

İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu getirmek isteyenler 10 kilo 'eroin' ile yakalandı

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine tespit edilerek durdurulan araçta, 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine tespit edilerek durdurulan araçta, 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kentte uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, biri Ankara, diğeri İstanbul plakalı iki aracı takibe aldı. İki araç, Edirne'ye 25 kilometre mesafedeki Havsa ilçesinde oluşturulan polis noktasında durduruldu. Polis ekiplerinin araçlarda yaptığı aramada, 20 paket halinde toplam 10 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, her 2 araçta bulunan şüpheliler M.L., L.İ., E.F., K.K., Y.G. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 900 dolar, 400 euro ve 7 bin 140 TL ele geçirildi. Şüphelilerden Y.G., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler M.L., L.İ., E.F., K.K. ve Ö.Ö., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.



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