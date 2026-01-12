İstanbul\'dan Gaziantep\'e Uyuşturucu Sevkiyatı Yakalandı

İstanbul'dan Gaziantep'e uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs jandarma ekiplerince kent girişinde yakalandı. Araçta yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar el ele geçirildi, olayla bağlantılı 6 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Gaziantep, İstanbul ve Afyonkarahisar merkezli çalışma yapıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 5 şahıs ile İstanbul'dan Gaziantep'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 1 şahıs tespit edildi. Aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapan S.G. isimli şahıs, İstanbul'dan Gaziantep'e kadar yapılan fiziki takip sonucu Gaziantep TAG otoyolu gişelerinde yakalandı. Daha sonrasında şahsın aracında, Gaziantep, Afyonkarahisar ve İstanbul illerinde tespit edilen D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A. isimli şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Araçta ve adreslerdeki aramalarda çok suç unsuru ele geçirildi

Yapılan aramalarda 2 kilo 128 gram kubar esrar, 506 gram kokain, 243 gram skunk, 104 gram metamfetamin, 45 gram jamaika, 13 adet uyuşturucu hap, 7 kilo 500 gram kimyasal madde parafin, 6 adet cep telefonu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği, 2 adet uzun namlulu silah mermisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu öğütücü aparat, 1 adet laptop, odayı sera haline getirecek çadır, iklimlendirme boruları, fan ve birçok iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Zulalanmış uyuşturucu maddelerin aracın motor kısmı ile ile sıvı deterjan içerisine gizlenmiş halde bulunması ise dikkat çekti.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen A.A., B.G. ve S.G. tutuklanırken, Ü.A., Y.E.A. ve D.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - GAZİANTEP