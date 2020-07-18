İstanbul'dan Kars'a gelen kadın ve oğlunun cesedi bulundu - Son Dakika

İstanbul'dan Kars'a gelen kadın ve oğlunun cesedi bulundu

Kars'a ev almak için İstanbul'dan geldiği iddia edilen ve 8 gündür kayıp olan kadın ve oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu.

Kars'a ev almak için İstanbul'dan geldiği iddia edilen ve 8 gündür kayıp olan kadın ve oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu.

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İstanbul'dan Kars'a ev almak için oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars'a gelen Figen Karadağ'ın cesetleri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın talimatlarıyla oluşturulan özel ekip tarafından bulundu.


Kars-Erzurum kara yolu kırsalında Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda bulunan cesetler için olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alana Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın giderek incelemelerde bulunduğu edinilen bilgiler arasında.


Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz, bulunan cesetlerin anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'a ait olduğunu doğruladı. - KARS

İstanbul, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Kars'a gelen kadın ve oğlunun cesedi bulundu - Son Dakika
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