İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

18.05.2022 11:32
İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri kadın 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri kadın 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında takip edilen aracı İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durduran ekipler, narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle yaptıkları aramada, aracın vites kutusuna gizlenmiş 270 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü A.Y. ile M.E. isimli kadın emniyete götürüldü.

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Narkotik dedektör köpeği uyuşturucuyu vites kutusunda buldu: 2 gözaltı Narkotik dedektör köpeği uyuşturucuyu vites kutusunda buldu: 2 gözaltı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı - Son Dakika


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