İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya Camisi ve çevresinde inceleme yaptı - Son Dakika

İlahi de okuyan grup, polis ekiplerinin sosyal mesafeyi korumaları ve meydanı boşaltmaları yönündeki uyarıları üzerine buradan ayrıldı.

Öğle saatlerinde Tarihi Yarımada'ya gelen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camisi ile Sultanahmet Camisi ve meydanda inceleme yaparak güvenlik önlemlerini denetledi.

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