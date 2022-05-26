İstanbul Emniyeti'nden 74 kişilik çeteye darbe - Son Dakika
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İstanbul Emniyeti'nden 74 kişilik çeteye darbe

26.05.2022 08:52

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü tarafından 45 kişilik suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden 29 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü tarafından 45 kişilik suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden 29 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Büyükçekmece Adliyesi Örgütlü Suçlar Bürosu ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurmak, yönetmek, yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen örgütlere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Operasyon İstanbul genelinde birçok ilçede onlarca adrese eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Şafak vakti baskın yapıldı

Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ilçelerinde faaliyet gösteren Mehmet E. ve Aykut Z. isimli şüphelilerin liderliğini yaptığı gruba şafak vakti operasyon yapıldı. Silahlı eylemler gerçekleştiren ve örgütün korkutucu gücünü kullanan gruba ve bu gruba silah temin eden çeteye eş zamanlı operasyon yapıldı. 45 kişilik suç örgütü ve onlara silah temin eden 29 kişilik çeteye şafak vakti baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi.

Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda özel harekat polisleri belirlenen adrese girdi. Daha sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri girilen adreste incelemelerde bulundu. Özel harekat polisleri tarafından mahalle etrafında da güvenlik önlemleri alındı.

(İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Ömer Karaoğlu-İHA)

İstanbul Emniyeti'nden 74 kişilik çeteye darbe
İstanbul Emniyeti'nden 74 kişilik çeteye darbe
İstanbul Emniyeti'nden 74 kişilik çeteye darbe
İstanbul Emniyeti'nden 74 kişilik çeteye darbe

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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