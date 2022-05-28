İSTANBUL-ENGELLİLER SARAYI'NDA YAŞAMA TUTUNDULAR

Engelli bireyler, Bağcılar Belediyesi'ne bağlı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldıkları özel eğitim ve farklı alanlarda yapılan atölye çalışmaları ile yaşama tutundu. Omurilik felci olduktan sonra bu merkezden yararlanan Yasemin Keskin, okçuluk alanında önemli bir başarı elde ederek 3 kez Türkiye 2'ncisi oldu. Engelliler sarayında 37 branşta eğitim verildiğini belirten merkezin koordinatörü Elif Karaaslan, "Haftalık bin 500 öğrencimiz buradan yararlanıyor. 150'nin üzerinde lisanslı ve 15'in üzerinde de milli sporcumuz var" dedi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Bağcılar'da yaşayan tüm engellilerin sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Bağcılar Belediyesi tarafından 10 Ekim 2011 tarihinde yapıldı. Bina, geniş fuaye alanları, atölye odaları, sinema ve tiyatro salonları ile engelli bireylerin hizmetine sunuldu. Engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanan ve 25 atölye odası olan merkezde; 2 konferans salonu, bir kapalı sinema ve birçok amaçlı salonun yanı sıra yemek ve pasta atölyesi de bulunuyor. Türkiye'de ilk olan Engelliler Sarayı'nın zemin katında; hidroterapi havuzu, 2 adet tekstil atölyesi, mantar üretim atölyesi, ahşap oyuncak üretim atölyesi, sergi alanı, görme engelliler yürüyüş parkuru, görme engelliler sınıfı ve mağaza satış reyonları ile depolar yer alıyor. Giriş katta ise kantin ve oyun salonu, öğretmenler odası, el becerisi atölyesi, halı-kilim atölyesi, kadın ve erkek kuaförlük eğitim sınıfı, 2 çok amaçlı genel eğitim sınıfı, bilgisayar odası ve danışma birimi hizmet veriyor. 37 branşta eğitim verilen Engelliler Sarayı'ndan binlerce engelli birey faydalanıyor. Ayrıca engelli yakınlarının da yararlandığı merkezde; tekstil atölyesinde tasarlanan kıyafetler sergilenerek, elde edilen gelirle engellilere destek sağlanıyor.

"HAFTALIK BİN 500 ÖĞRENCİMİZ BURADAN YARARLANIYOR"

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın koordinatörü Elif Karaaslan, "Buradan tüm engel gruplarındaki çocuklar faydalanabiliyorlar. Haftalık bin 500 öğrencimiz buradan yararlanıyor. Mesleki eğitimler veriyoruz, ilgi ve beceri yeteneklerini geliştirmek için de eğitimler veriyoruz. Rehabilite etme amacıyla verdiğimiz eğitimler de var. Psikolojik destek, hidroterapi, duyu bütünleme gibi eğitimlerimiz de var. Aynı zamanda sportif faaliyetlerimiz de mevcut. 150'nin üzerinde lisanslı ve 15'in üzerinde de milli sporcumuz var" dedi.

"EĞİTİMİNİ ALIP İŞ SAHİBİ OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ OLUYOR"Tekstil Atölyesinde öğretmenlik yapan Hilal Tunç, "Engelli ve engelli yakınlarına mesleki eğitim veriyoruz. Eğitimini alıp iş sahibi olan öğrencilerimiz oluyor. Dönem boyunca eğitim alıyorlar, her sene gelebiliyorlar" diye konuştu. Engelliler Sarayı'nda hidroterapi havuzu sayesinde engellilere su altı masajının yapıldığını belirten Hidroterapist Selim Duras ise, "Kas gruplarına göre engellilerimiz var. Sonradan felç olmuş olanlar var. Bizim havuzumuzun sıcaklığı ortalama 34-36 derece arasında oluyor. Kaynak suyunu yakalamaya çalışıyoruz. Kasları yumuşatıp lastik gibi gevşetme amacımız var. Sıcak su kasları gevşetip daha rahat hareket etmelerine sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

OKÇULUK ALANINDA 3 KEZ TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU

Skolyoz hastasıyken yanlış ameliyat sonrası omurilik felci olan 26 yaşındaki Yasemin Keskin, Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimin ardından okçuluk branşında katıldığı yarışmalarda defalarca derece elde etti. Keskin, "2014 yılında Skolyoz ameliyatı sonucunda omurilik felci oldum. 12. Sınıftaydım ve sırtımda eğrilik vardı. Üniversiteye başlamadan önce doktora görünmek istedim. Doktor ameliyat olmam gerektiğimi söyledi. 1 hafta içerisinde ameliyat oldum. Doktor omuriliğime dokundu ve kollarımdan aşağısı tamamen gitti. 1 hafta yoğun bakımda kaldım. Çıktıktan sonra hep felçliymişim gibi hissettim. Ardından fizik tedavi sürecim başladı. Zamanla alıştım. 4 yıl tedavi oldum. Üniversiteye gitme hayalim vardı, hemşire olmak istiyordum. Felç olunca olmadı. Burada spor salonuna ve havuza geliyordum. Hocam okçuluk branşının açılacağını söyledi ve katılmak isteyip istemediğimi sordu. Zaten bir boşluktaydım ve geldim. 2018 yılından beri hemen hemen her gün geldim. 3 kez Türkiye 2.si oldum" şeklinde konuştu.

- Yasemin