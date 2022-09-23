Olay yerinden uzaklaşın ve bir süre sonra geri gelen Metin Esetekin, o sırada balkonda bulunan Erhan Kaşa'ya silahla ateş etti.

Kaynak: AA

Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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