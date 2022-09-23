Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı

23.09.2022 21:02
Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

İstanbul Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Tuna Mahallesi 689. Sokak'ta husumetli Metin Esetekin ile Erhan Kaşa arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle Esetekin ve Kaşa ayrıldı.

Olay yerinden uzaklaşın ve bir süre sonra geri gelen Metin Esetekin, o sırada balkonda bulunan Erhan Kaşa'ya silahla ateş etti.

Yaralanan Kaşa, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kaçan Metin Esetekin ise polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen Esetekin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheliyi evinde sakladığı iddia edilen bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: ESENLER'DE BALKONDA OTURAN ERHAN KAŞA'YI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Son dakika haber: ESENLER'DE BALKONDA OTURAN ERHAN KAŞA'YI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Esenler'de eşini darbederek rehin alan sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Esenler'de eşini darbederek rehin alan sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
Kaynak: AA

Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:59 Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 21:02:39. #1.11#
SON DAKİKA: Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement