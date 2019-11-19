İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı Yüksel:

İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı Serkan Yüksel, "Türkiye genç bir nüfusuyla fintech alanında avantaja sahip, G20 ülkeleri içerisinde 17'nci sırada buluyor. İstanbul'da dinamik bir iç ortamı var. Türkiye'nin de yeni gelişmelere adapte olmak konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı Serkan Yüksel, 4'üncü Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.



'Finans Merkezine Dönüşümün Hikayesi' başlıklı panelde 2021 yılı başlarında faaliyete başlaması planlanan İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin son bilgileri veren Yüksel, İstanbul Finans Merkezi için Malezya ve Katar finans merkezleri ile görüşmeler yaptıklarını söyleyerek, iş birliği üzerine bazı konular üzerinde konuşulduğunu belirtti.



"Türkiye fintech alanında avantajlı"



Serkan Yüksel, Türkiye'nin genç nüfusu sayesinde fintech alanında avantajlı olduğunu söyleyerek, "Türkiye genç bir nüfusa sahip, G20 ülkeleri içerisinde 17'nci sırada buluyor. İstanbul'da dinamik bir iç ortamı var. Türkiye'nin de yeni gelişmelere adapte olmak konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyoruz" dedi.



İstanbul Finans Merkezi için Malezya ve Katar finans merkezleri ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Yüksel, iş birliği üzerine bazı konular üzerinde konuşulduğunu söyledi. Oluşturulacak bu iş birlikleri ile İstanbul Finans Merkezi'nde ekonomide sınırları belirli pazar alanı anlamına gelen 'niş' oluşturulacağını söyledi.



QFC ile iş birliği



İstanbul için finans alanında hikaye oluşturmak istediklerinden bahseden Yüksel, İstanbul Finans Merkezi'nin işbirliği temelli rekabete sahip olduğunu bu nedenle Katar Finans Merkezi ile bağlantıda olduklarını açıkladı.



Yüksel, yakın dönemde Katar Finans Merkezi (QFC) ile bir iş birliğine gidileceğini duyurdu. - İSTANBUL