İstanbul Fintech Week 2026’da gündem akıllı ödemeler ve yapay zekâ - Son Dakika
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İstanbul Fintech Week 2026’da gündem akıllı ödemeler ve yapay zekâ

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İstanbul Fintech Week 2026’da gündem akıllı ödemeler ve yapay zekâ
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5–7 Ekim’de Hilton İstanbul Maslak’ta düzenlenen İstanbul Fintech Week 2026’nın ana zirve programı, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Hatice Karahan, yapay zekâ ve akıllı ödemelerin sunduğu fırsatların yanı sıra güvenilir mutabakat ve açık biçimde tanımlanmış yetkilerin önemine dikkat çekti.

Bex Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week (IFW) 2026, finansal teknolojiler ekosisteminin küresel ve yerel temsilcilerini Hilton İstanbul Maslak’ta bir araya getiriyor. “Smart, Embedded and Tokenized” temasıyla 5–7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğin 6–7 Ekim ana zirve programı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

5 Ekim’de Sürdürülebilir Finans Zirvesi ile başlayan etkinlik, Ödemeler, Finansta Yapay Zekâ, Dijital Bankacılık ve Dijital Varlıklar zirveleriyle devam ediyor. Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu da 6 Ekim’de ana sahnede yer alacak.

İstanbul Fintech Week 2026’da gündem akıllı ödemeler ve yapay zekâİstanbul Fintech Week 2026’da gündem akıllı ödemeler ve yapay zekâ

HATİCE KARAHAN’DAN AKILLI ÖDEMELER VE YAPAY ZEKÂ VURGUSU

Açılış konuşmasında ödemelerin dönüşümünü değerlendiren Hatice Karahan, hız ve güvenliğin yanında “akıllı ödemeler” boyutunun da giderek önem kazandığını söyledi.

Hatice Karahan, “Uzun yıllar boyunca ödemelerdeki temel hedeflerden biri ödemeleri daha hızlı ve daha güvenli hâle getirmek oldu. Bu hedefler önemini korurken, bunlara giderek daha da eklenen bir boyut daha var: Ödemeleri daha akıllı hâle getirmek” dedi.

Ödemelerin önceden tanımlanmış koşullara göre gerçekleştirilebildiğini, dijital kimlikler ve varlıklarla etkileşime girebildiğini belirten Hatice Karahan, bu işlemlerin daha geniş otomatik süreçlerin bir parçası hâline geldiğini ifade etti.

Yapay zekânın ödemeleri ajan tabanlı modellere taşıdığını söyleyen Hatice Karahan, bu dönüşümün fırsatlarla birlikte zorluklar da getirdiğine dikkat çekti. Merkez bankaları açısından sürecin yalnızca yeni teknolojileri benimsemekten ibaret olmadığını vurgulayan Hatice Karahan, artan otomasyonun parasal yapı ve ödeme altyapısıyla etkileşiminin anlaşılması gerektiğini belirtti. Hatice Karahan, yeniliklerin açık biçimde tanımlanmış yetkiler ve güvenilir mutabakatla birlikte gelişmesinin önemini de dile getirdi.

ANLIK ÖDEMELERDE SINIR ÖTESİ İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Program kapsamında TCMB, Slovenya Merkez Bankası ve Gürcistan Merkez Bankası temsilcileri, anlık ödeme sistemlerinin birbirine bağlanmasını ele alan panelde buluşacak. Finansal teknolojilerdeki gelişmeleri düzenleyici gündemle bir araya getiren etkinlikte, sınır ötesi diyalog ve iş birliği olanakları da değerlendirilecek.

Beş zirveden oluşan programda ana sahne oturumlarına kapalı yuvarlak masa toplantıları eşlik ediyor. Invest in Türkiye ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), etkinliğin stratejik partnerleri arasında bulunuyor.

ÖDEMELERDEN DİJİTAL BANKACILIĞA UZANAN PROGRAM

Ödemeler Zirvesi’nde BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, “Beyond Cash: Shaping the Future of Payments” başlıklı konuşmayı yapacak. GarantiBBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay ise “Orchestration and Embedded Payments: The Future of Commerce” söyleşisinde, ödemelerin ticaret süreçlerine entegrasyonunu ele alacak.

Remitly CEO’su Sebastian J. Gunningham, 6 Ekim’de “The Intelligent Money Movement: How AI Is Rewiring Global Payments” söyleşisine katılacak. Cognitive Finance Group CEO’su Clara Durodié de “AI-Powered Fraud Prevention” başlıklı konuşmasında yapay zekânın dolandırıcılığı önlemedeki rolünü değerlendirecek.

7 Ekim’de Dijital Bankacılık Zirvesi kapsamında düzenlenecek “The Intelligent Bank: Reinvention or Disruption?” panelinde, Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven ile bunq Global Operasyonlar Başkanı Hüseyin Demirhisar yer alacak. Panelde yapay zekânın bankacılık sektöründe yarattığı dönüşüm tartışılacak.

Ripple Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick, aynı gün “Beyond Borders: Building the New Infrastructure of Global Finance” panelinde sınır ötesi finansın yeni altyapılarını değerlendirecek. BRIDGE API CEO’su Anna Maj ise “Redefining the Bank: The Rise of Composable Banking and Open Architectures” başlıklı konuşmasında bankacılığın modüler mimarilere geçişine odaklanacak.

DİJİTAL FİNANSIN ÖNCÜLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

KPMG Türkiye ve İstanbul Fintech Week iş birliğiyle düzenlenen “Pioneers of Digital Finance 2026” (Dijital Finansın Öncüleri) ödül programı da etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek. Banka ve fintechlerin yenilikçi çözümlerini ve sektöre katkılarını öne çıkaran programın ödül töreni, 6 Ekim’de yapılacak.

2019’dan bu yana 60’tan fazla ülkeden 17 bini aşkın katılımcıyı buluşturan İstanbul Fintech Week’te bugüne kadar 630’u aşkın konuşmacı sahne aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıDijital DönüşümHatice KarahanİstanbulMaslakSon Dakika

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